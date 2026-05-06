動くおもちゃを一生懸命捕まえるシロちゃん。ママに褒めてもらいたくて何度も見せにくる姿に癒される視聴者が続出しています。 動画は記事執筆時点で再生回数9,000回を突破。「シロちゃんをいっぱい褒めてあげてくださいね」「本当に可愛いし癒されます」といったコメントが寄せられました。 【動画：おもちゃで遊ぶ猫→ママに褒めてほしくて……あまりにも尊い『健気な行動』】 穏やかな朝のひととき YouTubeアカウン