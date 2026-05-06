今回紹介するのは、Threadsに投稿された猫ちゃんたちの集合写真。投稿主さんが、「あ！可愛い！」と思い、写真を撮ったところ、思わぬ出来映えになっていたのだとか…。投稿はThreadsにて、1.9万回以上表示。いいね数は3000件を超えていました。 【写真：『あ、可愛い！』と思って『集合していた猫たち』を撮った結果…まさかの『衝撃的な表情』】 あ！可愛い！って思って 写真撮ったら… 今回、Threadsに投稿したのは「き