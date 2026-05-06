お腹が膨らむ5つの原因 内臓の病気による腹水 心臓、肝臓などの臓器が正常に働かなくなり、お腹に水が溜まる状態です。脂肪のような柔らかい弾力ではなく、水風船のように重くパンパンに張るのが特徴です。放っておいていいものでは絶対ありません。命に関わりますので、異変を感じたら速やかに動物病院に連れて行ってください。。 寄生虫の影響 回虫などの寄生虫がお腹の中に大量に発生することで、お腹がぽっ