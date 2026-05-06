女優の田中みな実が、パーソナリティーを務める２日放送のＴＢＳラジオ「ガスワンｐｒｅｓｅｎｔｓ田中みな実あったかタイム」（土曜・午後６時半）に出演した。開始早々、ゲストに迎えたお笑い芸人の永野に対し「永野さん、なんかつるっとしましたね。髪の毛に艶が出てきました。ブリーチ毛が全部なくなって、自分の髪の毛の艶を取り戻している感じ」と切り出すと、永野も「お言葉返すようですけど、あなたも今日さわや