◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）ソフトバンクは先発の大関友久が２回に一挙８失点で試合を壊し、西武戦に３カード連続で負け越しとなった。大関は３月３１日に１勝目を挙げて以来、登板５試合で白星がなく、３連敗。防御率は５・７３に悪化した。２番手以降も安打を重ねられ、１８安打１０失点。カード初戦に続く２桁失点となった。打線は高橋光成に６回まで無失点に抑えられ、３戦３敗。計