◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（６日・東京ドーム）今季５勝目を懸けて先発したヤクルトの山野太一投手は６回５安打無失点の好投を見せ、勝利投手の権利を持って降板した。４回２死から大城を歩かせ、増田、若林に安打を浴び２死満塁のピンチを背負った。続く吉川をカットボールで一ゴロに抑え、ベンチに戻った。最速の１５０キロの直球にスライダー、カーブ、フォークを織り交ぜ本塁を踏ませず。「初回に先制しても