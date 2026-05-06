◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（６日・横浜）広島・持丸泰輝捕手が２戦連続のアーチで、今季２度目の猛打賞を決めた。６回先頭で２号ソロ。「初球から積極的にいけて、良いポイントでしっかり捉えることができました」と右翼席へ運んだ。３回の二塁内野安打、５回の右前打に続き、３打席連続の安打。５日のＤｅＮＡ戦の９回に起死回生の同点ソロでプロ初本塁打を記録したばかりだが、売り出し中の２４歳が連日の快音だ