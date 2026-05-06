「楽天−日本ハム」（６日、楽天モバイル最強パーク）楽天の前田健太投手がＮＰＢ復帰４試合目の先発。５回３安打１失点の好投を披露したが、同点の状況で降板し勝敗はつかなかった。二回まで無安打無失点。三、四回は先頭打者に安打を浴びたがいずれも併殺で切り抜けた。１点リードの五回、２四球と安打で無死満塁のピンチを招き、万波の二ゴロの間に１点を失った。「五回は何とか粘りたかったのですが、悔しいですね。