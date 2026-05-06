「オリックス３−０ロッテ」（６日、京セラドーム大阪）オリックスが快勝で３連勝。二回１死二、三塁で野口の右前２点打で先制した。七回にも１点を追加した。先発の田嶋大は６回４安打無失点で今季初勝利。その後は寺西、山崎、マチャドとつないで相手に得点を与えなかった。