2026/4/24-4/30のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比3.9％増、TOP100の初登場作は19作（前週11作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧快進撃が続くM!LKが7週連続で1・2位を独占した。7週連続、通算9度目の1位となったのは「好きすぎて滅！」（475.0万回）。M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品で、「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソング。ミュ