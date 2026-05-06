6回無失点で今季初勝利を挙げたオリックス・田嶋＝京セラドームオリックスが無失点リレーで3連勝。田嶋は走者を出しても要所を締め、6回を投げて今季初勝利を挙げた。打線は二回に野口の2点打で先制し、七回は若月のスクイズで加点。ロッテは6回2失点と粘った西野を援護できなかった。