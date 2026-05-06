HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第11話にて、AYANAが恩師であるマーサ先生に宛てた手紙を読み上げ、温かな涙に包まれた。【映像】厳しかったHYBEコーチが号泣した実際の手紙『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。応募総数1万4000