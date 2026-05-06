メジャーリーグ、ブルージェイズの岡本和真選手が、2試合ぶりとなる、第10号ホームランです。打撃好調の岡本選手は、第1打席。外角のストレートをフルスイング。逆方向への一発は、メジャー1年目での2桁ホームランとなる第10号。直近5試合で5発と、勢いが止まりません。さらに、守備でも好プレー！三遊間への強烈なライナーをキャッチ。すばやく一塁へ投げダブルプレー、華麗な守備を披露し、攻守で魅せました。