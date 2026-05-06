落語家の立川吉笑が６日、自身のＸで、階段を踏み外して右足を骨折したことを明らかにした。手術する必要があるといい、「２０日までの全高座の出演を辞退することになりそうです」と報告した。この日朝９時ごろの更新で「立川吉笑め、階段踏み外して骨折疑惑。病院にきましたー。いたー」とつづった。その後「今朝、階段を踏み外し右足を骨折しました。少し複雑な折れ方だったらしくどうやら手術する必要があるらしく、明日以