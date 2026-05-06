◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）西武が今季２度目の８者連続得点、１イニング８得点を奪って快勝した。ソフトバンク相手には、開幕から３カード連続の勝ち越しとなった。打線は２回に１死二塁から古賀悠斗捕手が左翼手の頭上を越える適時二塁打を放ち先制。１死満塁では渡部に４号満塁弾が飛び出すなど、打者１２人で９打数連続安打、先発全員出塁と打線がつながり、一気に８点を奪った。西