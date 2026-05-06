シンガー・ソングライターのスネオヘアーが、意外な本名とともに誕生日を迎えたことを報告した。６日にインスタグラムが更新され、スタッフが投稿。「スネオヘアー５５歳。１９７１年５月６日に生を受けた渡辺健二氏。本日、５５歳のお誕生日を迎えます。いつも応援頂いております皆さん本当にありがとうございます」と、この日が５５歳のバースデー。「これからもどうぞ。末長くスネオヘアーの応援をどうぞ宜しくお願い致しま