◆パ・リーグ楽天―日本ハム（６日・楽天モバイル最強）楽天の前田健太投手（３８）が日本ハム戦に先発した。５回３安打１失点で降板した。立ち上がりは好スタートを切った。先頭のカストロを遊ゴロに仕留めると、続く郡司は空振り三振。２死から清宮を二ゴロに打ち取り、無失点に抑えた。両チーム無得点の３回は先頭の万波に初安打となる左前安打を浴びたが動じない。水野を二ゴロ併殺に仕留め、無失点で切り抜けた。１