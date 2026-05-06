◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西▽第１５節長崎２―１岡山（６日・ピーススタジアム）日本代表・森保一監督が長崎で試合を視察後、この日のＦＣ東京―千葉戦（味スタ、午後３時開始）で３月１４日に負った右太もも裏肉離れのけが以来、初めてベンチ入りしたＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）について言及した。森保監督は「Ｊリーグの中で試合に出てほしいと思います。Ｊリーグでプレーする選手で（代表に）入ってくる選手は、レ