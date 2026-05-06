ノーザンホースパークは６日、１９、２０年とエリザベス女王杯を連覇したラッキーライラック（牝１１歳、父オルフェーヴル）が父イクイノックスとの牝馬を、３月９日に出産していたことをＸで明かした。「＃ノーザンファームからのお便り」として動画付きで紹介。ラッキーライラックにとって４番子は「仔馬は警戒心こそ強いものの、慣れてくるととても甘えん坊な性格です。馬房での馬体チェックではすこし人見知りを見せる一方