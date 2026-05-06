◇パ・リーグ西武10ー2ソフトバンク（2026年5月6日ベルーナD）リーグ3位の西武は6日、本拠ベルーナドームで同2位のソフトバンクに大勝。ゲーム差を1とし、再び勝率を5分に戻した。先発投手の高橋光成は今季ソフトバンク戦は2戦2勝。通算17勝はカード別最多と“キラー”ぶりを発揮している。この日も3者凡退で立ち上がると、安定した投球で強力ソフトバンク打線を無得点に封じ、6回2安打無失点でマウンドを降りた。打