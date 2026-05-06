◇パ・リーグ楽天―日本ハム（2026年5月6日楽天モバイル最強パーク）楽天・前田健太投手（38）の11年ぶりNPB勝利はまたもお預けとなった。広島時代の2015年10月2日以来3869日ぶりの勝利を目指して、日本球界復帰後4度目の先発マウンドは5回3安打1失点。勝利投手の権利は得られなかったが、ベテランらしくゲームはつくった。序盤は慎重な立ち上がり。3回には2死から平良の3試合連発となる4号ソロで援護点をもらった。