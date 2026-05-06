◇プロ野球 セ・リーグ DeNA-広島(6日、横浜スタジアム)広島・持丸泰輝選手が2試合連発のプロ2号ホームランを放ちました。8点リードの6回表、DeNA2番手・石田健大投手の初球ストレートを引っ張りライトスタンドへ。前日5日は9回に山粼康晃投手からプロ初ホームランとなる同点弾を放っていましたが、連日の一発となりました。持丸選手は球団を通じ「打ったのはストレート。初球から積極的にいけて良いポイントでしっかり捉え