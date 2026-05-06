◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（６日・東京ドーム）ヤクルトの「４番・二塁」でスタメン出場した内山壮真内野手が今季２号となる左越えソロを放った。２点をリードした６回１死。竹丸の５球目。１２８キロのスライダーを振り抜き左翼席に運んだ。ダイヤモンドを一周し生還すると、池山監督らナインが笑顔で出迎えた。「打ったのはスライダー。追加点がとれてよかったです」とコメントした。