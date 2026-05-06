かつてリヴァプール一筋でプレーした元イングランド代表DFジェイミー・キャラガー氏が、チェルシーは崩壊寸前のクラブのようだと語った。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。チェルシーは4日に行われたプレミアリーグ第35節でノッティンガム・フォレストと対戦し、1−3で敗れた。この結果、1912年11月以来、114年ぶりにリーグ戦5試合連続無得点で5連敗を喫していたチェルシーは、クラブ史上初となる6試合連