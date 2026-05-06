コーラルを塗ると、黄みが強く出てしまい、肌のくすみが目立つような気がする。そんな経験から、40代以降になるとコーラル系のチークを避けるようになったという方も多いのではないでしょうか。※コーラルは珊瑚（サンゴ）の意味で、オレンジみのあるピンク。現在49歳の筆者自身もその一人で、コーラルは「若い人向けの色」「老けて見える色」というイメージを40代から持っていました。ところが今回、その固定観念を覆したのが