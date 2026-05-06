6日は北日本で季節外れの暑さ。これまでの一日の天気を振り返ります。■北日本で夏日続出季節外れの暑さに北日本の上空には暖気が流れ込み、日差しの力も加わって季節外れの暑さになりました。岩手県の釜石では28.4℃まで上がり、今年一番の暑さとなっています。帯広や青森でも今年初めての夏日となり、東京や那覇よりも気温が高くなりました。ただ、湿度は低くカラッとした暑さのため、日が落ちると気温がぐっと下がりそうです