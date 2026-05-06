俳優・タレントの村山輝星（16）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。近況ショットを公開した。【写真】「成長してるね！」“こどもの日”、村山輝星ショット村山のスタッフによるアカウントで、「2026年5月5日『こどもの日』。公園にて、鯉のぼりと共に写真を撮りました」と、たくさんのこいのぼりを紹介する笑顔のショットを公開。「去年と同じ場所で、写真を撮ることが出来ました。16歳になり、『まだこどもでいて良