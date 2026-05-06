◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月6日バンテリンD）阪神の高橋遥人投手（30）が6回に左前打を放った。6回先頭で打席へ向かうと、中日先発・高橋宏の153キロ直球に上手く反応し、左前に運んだ。続く高寺は無死一塁から右翼席へ今季1号2ラン。高橋の一打が打線に火を付け、先制点につながった。前回4月29日のヤクルト戦（神宮）でも9回2死一塁から右前打をマーク。これで2試合連続安打となった。