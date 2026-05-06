タレントの浜田翔子（40）が6日、自身のインスタグラムを更新。産後とは思えない上品なドレス姿を公開した。「さりげないキラキラ感が上品なドレス」と記し、ドレス姿を公開。「体のラインを綺麗に見せてくれるシルエットで自然とスタイルアップ胸元のフリルが華やかで甘さと大人っぽさのバランスが絶妙すぎる…」とつづった。「まだ産後の体型で普段はSサイズだけど今回はMサイズ着用」としつつ「ギリギリだけど着られ