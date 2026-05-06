お笑いタレントの東野幸治（58）が6日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に生出演。貯蓄事情について明かした。【画像】松本人志への結婚願望もあった！東野幸治の出待ちをしていた芸人番組では4日から8日までの5日間、特別企画「物価高に対抗！とれたてっ！トクするWEEK」を放送。節約レシピ、買い物術、家計の見直し、旅の楽しみ方まで、出費が続く中でも“お得に・賢く・楽しく”暮