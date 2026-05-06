4月26日に香港シャティン競馬場で行われたG1チェアマンズスプリントプライズで2着だったサトノレーヴ（牡7＝堀）は3日、香港からの直行便で英国ヒースロー空港に到着。その後、ニューマーケット競馬場のジェームズ・ホートン厩舎に入厩した。昨年2着のクイーンエリザベス2世ジュビリーS（6月20日、G1、アスコット芝1200メートル）を含め、欧州の複数のレースに登録して、出走を決めていく意向。昨年も同様のスケジュールで香港