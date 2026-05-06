2026年5月5日、中国のポータルサイト・網易に、中国の19歳男女の平均身長が過去35年間で飛躍的に伸び、韓国や日本を抜いて東アジアで最高になったとするセルフメディア「数碼八叔」の文章が掲載された。文章は英医学誌ランセットに掲載された研究結果を引用し、1985年から2019年の間に中国の19歳男性の平均身長が8．1センチ増の175．7センチ、女性が6．1センチ増の163．5センチに達したと紹介した。そして、1985年に男性は世界150