チャンピオンシップ（イングランド２部）のブラックバーンにとって、2025-26シーズンは厳しい一年だった。５ポイント差で３部降格は回避したが、リーグ戦を20位で終えている。それでも、夏にレギア・ワルシャワから加入した森下龍矢は、新天地でインパクトを残すことに成功した。リーグ戦の37試合に出場し、４ゴール・９アシストを記録。チームの総得点が42とリーグワースト２位だっただけに、森下の貢献は大きい。陽気なキ