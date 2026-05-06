5月5日（ゴーゴーの日）に、高度成長期日本のゴーゴー文化を完全再現するイベント『Tokyo A GoGo』が開催され、主催の踊るミエさんのほか、スペシャルゲストの山本リンダさんや平山みきさんらが会場を盛り上げました。【写真を見る】【 山本リンダ 】音楽で「世代を超えて心が一つに」ゴーゴーダンスを熱烈レクチャー「私が教えてあげます」公演前の取材では、リンダさんは?（同イベントに）去年出てみてすごく楽しかった。