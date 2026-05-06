『渋滞学』第一人者から学ぶ、「渋滞解消法」 ゴールデンウィークの真っ只中、高速道路の電光掲示板に並ぶ「渋滞」の文字を見て、ため息をついた方も多いのではないでしょうか。 【写真を見る】メカニズム解説：トンネルは渋滞発生の要注意ポイント？なぜなのか 渋滞とはそもそも、どのようなメカニズムで起こるものなのか。解消法はどこにあるのか。また、「人の渋滞」にもつながってくるポイントとは。 『渋滞学