■MLBアストロズ2ー1ドジャース（日本時間6日、ダイキン・パーク）【最新成績と日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャース大谷翔平（31）が敵地でのアストロズ戦に今季3度目となる投手のみで出場し、今季最長7回、89球を投げて、被安打4（被本塁打2）、奪三振8、四死球1、失点2（自責点2）。今季登板した全6試合でクオリティスタート（QS）を達成。さらに防御率はメジャートップの0.97をマ