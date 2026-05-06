◇パ・リーグオリックス3―0ロッテ（2026年5月6日京セラD大阪）オリックスが今季4度目の同一カード3連勝で、貯金は今季最多をさらに更新して9となった。先発・田嶋が6回4安打無失点と力投。「バックのいい守備に助けてもらいながら、なんとか試合を作ることができてよかった」と汗を拭った。打線は2回1死二、三塁で、この日先発の野口が先制の2点右前適時打。7回にはロッテの守備の乱れにつけ込み、1点を追加した。