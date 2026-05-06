◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１５節川崎―東京Ｖ（６日・Ｕ等々力）５位の川崎はホームで４位東京Ｖを迎え撃つ。２試合連続無得点で連敗中の川崎は、先発８人を入れ替え。今節出場停止のＦＷエリソンの代役で、昌平高から今季加入した高卒ルーキーＦＷ長璃喜（おさ・りゅうき）が初先発する。以下、川崎の先発メンバー。【川崎先発】▼ＧＫブローダーセン▼ＤＦ松長根悠仁、三浦颯太、丸山祐市、山原