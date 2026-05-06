24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（29）が6日までに自身のインスタグラムを更新。自ら執筆しているエッセーの見出しを公開した。「ヨガジャーナルさんで連載中のエッセイ#こころをほどく今回のテーマは生理の貧困について」と書き出した。「月経のある人にとって、生理用品は必需品。韓国では、年齢や所得に関わらず、公的施設で生理用品を無料で使えるパイロット事業も始まっています。日本でも一部市町