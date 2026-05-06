◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１５節川崎―東京Ｖ（６日・Ｕ等々力）東京Ｖが敵地で川崎と対戦する。前節の柏戦は終了間際のＭＦ新井の劇的ゴールで１―０で柏を下し、現在４連勝中（１ＰＫ勝ち含む）。２４年にＪ１に復帰してから初の５連勝を目指す川崎戦は、前節から中２日ということもあり、先発を７人入れ替え、古巣戦となるＭＦ田辺秀斗らが先発に名を連ねた。以下が東京Ｖの先発メンバー。【東京Ｖ】▽Ｇ