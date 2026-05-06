大相撲の小結・若隆景（荒汐）が６日、東京・中央区の部屋で行われた朝稽古で、出稽古の大関・安青錦（安治川）らと計１１番相撲を取った。若隆景は春場所で場所前から痛めていた右肘痛を悪化させ、８勝５敗で迎えた１４日目から途中休場。春巡業も休場していた。先月２７日の番付発表以降は、幕下以下の力士と相撲を取って調整。数日ほど前からは、関取衆と相撲を取る稽古を再開させたという。稽古後には「場所も近いので、で