昨年、政界を引退した元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏が６日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）に生出演。ＧＷ中、２０年ぶりにハワイを訪れたことを明かした。この日の番組でＧＷ最終日の行楽地の様子が紹介される中、ハワイで撮った妻・里紗さんとの写真を披露した石原氏。司会の宮根誠司氏に「あっ、ハワイ？」と聞かれると「２０年ぶりに家内と行ってきました」と明かし