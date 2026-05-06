◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（６日・バンテリンドーム）中日の高橋宏斗投手が、高寺に先制２ランを被弾した。両軍無得点で迎えた６回に試合が動いた。先頭の高橋を左前打で出塁させると、無死一塁。続く高寺への２球目だった。１５２キロの浮いた直球を右翼席に運ばれた。高橋宏は、初回に２連打で１死一、三塁とピンチを作るも、佐藤を二直で打ち取り、二塁の田中が一塁へすぐさま送球。飛び出していた一走の森下が帰