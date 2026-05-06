◆パ・リーグオリックス３―０ロッテ（６日・京セラドーム大阪）オリックスが今季４度目の完封勝ちを収め、同４度目の同一カード３連勝を決めた。ロッテには本拠地・京セラドーム大阪で６戦全勝。貯金を今季最多の９に伸ばした。先発・田嶋は、６回４安打無失点の好投。最速１４７キロの直球と変化球を丁寧に投げ込み、今季４度目の登板で初勝利。通算１４２試合目で節目の５０勝に到達した。「バックのいい守備に助けてもら