◆パ・リーグオリックス―ロッテ（６日・京セラドーム大阪）ロッテはオリックスに３連敗。今季の京セラドームでの試合は６戦全敗となった。１３勝１９敗で借金は今季ワーストの６にふくらんだ。先発の西野は６回７５球を投げて３安打２失点と粘ったが、２敗目。２４年９月２８日の西武戦以来となる白星はつかめなかった。２回、森友の右越え二塁打などで１死二、三塁のピンチを招くと、野口に右翼へ２点打を打たれて、先制さ