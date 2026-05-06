◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（６日・横浜）先発したサイド右腕・深沢鳳介投手（２２）が５回途中で８安打８失点ＫＯ。プロ初勝利はならなかった。１、２回は持ち味の制球力を発揮して３者凡退に封じたが、３回２死一、二塁、菊池涼介に左越え３ランを被弾。５回先頭からは２連打を浴びた後、栗林良吏の送りバントを一塁に悪送球するミスや押し出し四球も絡み、一挙５失点の屈辱を味わった。球威上昇など成長の跡も