◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（６日・横浜）広島が５回に打者一巡で５点を追加した。先頭の矢野と持丸が連打。無死一、三塁から栗林の犠打が投手・深沢の悪送球を誘い、この間に矢野が生還した。なおも無死一、三塁で秋山が右前適時打。さらに好調の坂倉の１０試合連続安打となる右前打などで２死満塁として、野間が押し出し四球を選んだ。続くドラフト１位・平川が右前へ２点打。２戦連続の適時打で、８―０とした。