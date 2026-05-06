2026年5月6日放送の「モーニングショー」（テレビ朝日系）は連休中に「意外なところ」に大行列ができた話題を報じた。その意外なところというのが「シール売り場」。東京だけなく、北海道でも子どもから大人まで、入手困難なシールを求めて行列ができていた。友達と交換するコミュニケーションのツール？立体感がありキラキラと輝く「ボンボンドロップシール」などシールが大人気で、店頭でもすぐ売り切れになる。シール帳に貼り、