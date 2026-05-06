高松空港6日 GW最終日の6日、空の便もUターンのピークを迎えています。高松空港では、物価高が進む中でも比較的リーズナブルな「讃岐うどん」でパワーチャージした、という人たちが、それぞれの場所へ元気に戻っていきました。 （東京へ帰る）「父母ヶ浜とか、うどん4軒くらい食べに行きました。観音寺エリアにある『カマ喜ri』っていううどん店がすごくおいしくて。お土産にも買いました