かがわーくフェア2026年3月 香川県と高松商工会議所は2026年6月6日、県内の就職を希望する学生や中途採用希望者らを対象にした合同就職面談会と企業交流会を開催します。 県内企業が午前と午後に50社ずつ入れ替えで出展し、学生と面談します。学生は1年生から参加可能で、インターンシップの情報などを得ることができます。 場所は高松商工会議所会館で、午前の部が10時から12時、午後の部が2時から4時で